Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанец назначен руководителем в Деревню атлетов II Европейских игр "Минск 2019".

Об этом Report заявил министр молодежи и спорта Азербайджана, член Координационной комиссии "Минск 2019" Азад Рагимов.

По его словам, это - Самир Мамедов, работавший в Операционном комитете I Европейских игр "Баку 2015".

Отметив, что на данный момент С.Мамедов также работает в Оргкомитете II Европейских игр, министр заявил, что они помогают белорусским коллегам и в других вопросах: "Мы очень поддерживали их. У нас попросили множество документов, и мы представили их. Я дал свои рекомендации и на заседании Координационной комиссии в Минске".

Министр добавил, что о финансовой поддержке не может быть и речи: "Никто не поднимал перед нами подобный вопрос".

Отметим, что II Европейские игры будут организованы 21-30 июня 2019 года.