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    ​Азад Рагимов поздравил сборную РФ с победой на Европейских играх

    Россия на Играх завоевала около 140 медалей, это ошеломляющий успех

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ "Сборная России на первых Европейских играх в Баку добилась большого успеха".

    Как передает Report, таким мнением с корреспондентом ТАСС поделился министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

    В четверг россияне досрочно одержали победу в общекомандном зачете по количеству золотых наград, а также по общему числу всех медалей. На данный момент у сборной России 78 золотых наград, а общее количество медалей - 161.

    Также Рагимов отметил положительную ноту в комментариях соревнований первых Европейских игр в Баку, транслируемых российскими телеканалами.

    "Мы эти каналы также смотрим, и нам очень приятно, как нас там показывают. Конечно, мы понимаем, что это связано и с тем, что Россия на Играх завоевала около 140 медалей. Это ошеломляющий успех, с которым мы поздравляем сборную России", - сказал Рагимов.

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