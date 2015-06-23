​Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр посетил Дом болельщиков "Баку-2015"

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Сегодня архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр в сопровождении представителя Русской православной церкви в Иране и Объединенных Арабских Эмиратах Архимандрита Александра, других священнослужителей посетил Дом болельщиков "Баку-2015".

Как сообщает Report со ссылкой на Российский информационно-культурный центр (РИКЦ), владыка Александр и сопровождающие его лица с большим интересом осмотрели экспозицию Дома. Они побеседовали с гостями Дома, в том числе воспитанниками детского дома № 3 города Баку, с которым Российский информационно-ку льтурный центр связывает давняя дружба.

В завершение визита Владыка Александр благословил организаторов Дома болельщиков и оставил соответствующую запись в Книге почетных гостей.