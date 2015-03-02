​Анна Павлова: Европейские Игры будут чем-то похожими на Универсиаду - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанская гимнастка Анна Павлова – возможная участница Европейских Игр "Баку-2015". По традиции, пресс-служба федерации гимнастики взяла у Анны небольшое интервью, где она рассказала о том, как пришла в мир спорта и многое другое. Report представляет данное интервью вниманию читателей:

- Расскажи, как ты начала заниматься гимнастикой. Почему выбрала именно этот вид спорта?

- Мои родители были тренерами по гимнастике, и я росла в зале. У меня не было особого выбора. Потом сама начала заниматься с 4 лет.

- Как ты думаешь, у тебя получилось бы в каком-либо другом виде спорта?

- У меня были варианты попробовать себя в чем-то другом. В основном занималась музыкой и шахматами. Потом пошла в школу, где была вторая смена. Мне нужно было выбирать, и я выбрала гимнастику. Это был мой выбор. Родители и бабушка были против. Меня хотели записать на танцы, но меня это дико раздражало. С возрастом стала более лояльно относиться к танцам, но в детстве не любила.

- Как ты справляешься с эмоциями в день соревнований? Есть ли особые секреты самообладания?

- По-разному. В любом решении проблемы надо вернуться к ее истокам. Когда проанализируешь, понимаешь все. Иногда не получается. С этим ничего не поделаешь.

- Что, по-твоему, самое важное в любом вид спорта?

- Работа над собой и стремление к победе.

- Насколько опасно заниматься профессиональным спортом, или это зависит только от вида спорта?

- Ни один профессиональный спорт не дает здоровья. Но дает абсолютно другие вещи. Для здоровья нужно заниматься физкультурой. В гимнастике есть большой плюс, что нет пары или соперника. Как ты тренировался, так и выступишь. Общая гимнастика имеет большое значение для здоровья. Большой спорт – это возможность выезжать, заработать себе имя и образ жизни. Я не представляю себе, что буду делать после завершения карьеры. Есть возможность продолжить карьеру в качестве тренера, но я еще не готова на такой шаг. И я привыкла, что постоянно нахожусь в движении, бываю в неизвестных мне странах и регионах.

- Есть ли у тебя кумир?

- Нет. Есть люди, которых я уважаю за заслуги. Подражательство считаю неправильным.

- Расскажи о своих спортивных планах на ближайшее будущее.

- Учитывая мою травму, мне трудно что-либо планировать. Сейчас цель одна - вылечить ногу и думать о Европейских Играх. Из-за этих Игр я решила восстановиться и три года работаю. Хочется быть на пике формы. Я сделала операцию два месяца назад, но все пошло чуть не так. После травмы мне говорили, что вылечиться будет трудно. Мне самой было интересно, смогу ли я. После Европейских Игр будем смотреть, насколько перспективно мне продолжать карьеру. Но с каждым днем мне тяжелее. Я должна решить это для себя, потому что скоро возьмет старт чемпионат мира, который будет выводящим на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

- Что для тебя значат Европейские Игры, и как ты к ним готовишься?

- Когда я закончила свою карьеру в первый раз, я приехала в Баку. Мне здесь очень понравилось, и я решила остаться на 3 года. Мне не довелось побывать на Универсиаде. Сначала меня не пускал один руководитель, потом другой. После этого страдала от травмы. Считаю, что Европейские Игры будут чем-то похожими на Универсиаду, где будут представлены почти все виды спорта. Я вижу серьезность подготовки к этому турниру. Для меня это очень интересно. Хотелось бы попробовать себя.

- Если немного отойти от спорта – есть ли у тебя стремления или мечты, которые ты хочешь осуществить?

- Даже не знаю. Ни о чем конкретно не мечтаю, но хочется реализовать себя после спорта. Потому что спорт прекрасен, я добилась многого, но он заканчивается. Дальше надо себя найти в чем-то другом. Я пока не знаю, что может меня так заинтересовать. Никогда об этом не можешь знать, пока не попробуешь. Например, тренерская работа меня привлекает. И я не смогу не попробовать. Хочется обучать детей.

- Удается ли сочетать спорт с обычной жизнью?

- Я живу в спорте. Я не представляю себя вне спорта. Это для меня и есть обычная жизнь.

- Расскажи про свою семью.

- Семья у меня небольшая. Папа скончался, а мама мой личный тренер. Есть также младший брат, который помогает мне в плане организационных вопросов. Есть двоюродные и троюродные сестры и братья, которых я также считаю членами семьи. Я стараюсь видеться с ними часто. Если не получается, мы постоянно держим связь через соцсетей.

- Есть ли у тебя любимый человек?

- Нет.

- Что обычно кричат тебе твои болельщики, и что хочется от них слышать?

- Кричат они все, что им заблагорассудится (смеется). Когда они поддерживают, я очень радуюсь. Самые обычные слова на меня действуют сильнее.

- Что бы ты хотела им сказать?

- Я хочу им сказать, что их поддержка очень важна для каждого спортсмена. Недавно были на показательных турнирах в Мексике, нас встречали очень тепло. Болельщики поддерживали, кричали, и мы получали положительный заряд эмоций. Хочется сказать спасибо всем, кто поддерживает и переживает.