Жителям Нью-Йорка разрешили жениться по видеосвязи - ФОТО

Власти штата Нью-Йорк на фоне эпидемии коронавируса разрешили официально заключать браки посредством видеосвязи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее распоряжение издал губернатор штата Эндрю Куомо.

"Я издаю распоряжение, позволяющее жителям Нью-Йорка получать свидетельство о браке удаленно и позволяющее служащим проводить церемонии посредством видеосвязи", - написал Куомо в Twitter.

Ранее на пресс-конференции он заявил, что "когда речь идет о браке, тут не может быть никаких отговорок – "да" или "нет". "Вы можете это сделать с помощью (приложения) Zoom", - пошутил он.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, церемонии бракосочетания в удаленном режиме были запрещены законом – требовалось личное присутствие жениха и невесты.

Многие бюро регистрации браков были временно закрыты в результате пандемии COVID-19. Это не позволяло жителям Нью-Йорка получить свидетельство о браке. Распоряжение губернатора временно приостановит действие этого закона, отметили в пресс-службе.