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    Жители Токио получат 5,5 млн долларов США за шум с базы ВВС США

    Компенсации должно выплатить правительство Японии

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Около тысячи жителей Токио должны получить в общей сложности 5,5 млн долларов согласно решению местного окружного суда в качестве компенсации за шум, производимый базой ВВС США "Йокота" на западе столицы, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Согласно решению суда, выплатить компенсации должно правительство Японии.

    Вместе с тем, суд отказал удовлетворить требование истцов, которые хотели, чтобы полеты самолетов на этой авиабазе были запрещены с 19:00 до 7:00.

    Всего на авиабазе "Йокота" размещены около 4 тыс. военных США.

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