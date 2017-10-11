Жители Токио получат 5,5 млн долларов США за шум с базы ВВС США

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Около тысячи жителей Токио должны получить в общей сложности 5,5 млн долларов согласно решению местного окружного суда в качестве компенсации за шум, производимый базой ВВС США "Йокота" на западе столицы, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Согласно решению суда, выплатить компенсации должно правительство Японии.

Вместе с тем, суд отказал удовлетворить требование истцов, которые хотели, чтобы полеты самолетов на этой авиабазе были запрещены с 19:00 до 7:00.

Всего на авиабазе "Йокота" размещены около 4 тыс. военных США.