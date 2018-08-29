Жительницу Гонконга обманным путем выдали замуж за незнакомца - ФОТО

© IStock

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Юная жительница Гонконга заявила, что ее обманом выдали замуж за китайца на свадьбе, которую она считала розыгрышем, передает Report со ссылкой на Би-Би-Си.

Она рассказала, что была уверена в том, что играет роль невесты в ненастоящей свадьбе, и это часть ее тренинга в качестве сотрудника компании по организации свадеб. Во время церемонии она и жених, c которым она не была даже знакома, подписали настоящие документы о заключении брака.

О том, что она теперь на самом деле замужем, женщина догадалась только по возвращении домой, в Гонконг, где она обратилась за помощью к юристам. Полиция помочь не смогла из-за недостатка улик, ей пришлось обратиться в местную федерацию профсоюзов.

Отметим, что в мае этого года героиня истории увидела объявление в Facebook о стажировке в качестве визажиста. Но после того, как она на него откликнулась, компания предложила ей участвовать в организации свадебных торжеств.

После недели тренингов женщине сказали, что нужно принять участие в фейковой свадьбе-розыгрыше в Китае, и тогда ее обучение будет считаться завершенным.

В июле она подписала документы о заключении брака. В компании ей сказали, что брак будет считаться недействительным. Но по возвращении домой она узнала, что это не так.

Полиция Гонконга ежегодно фиксирует около 1000 подобных жульнических браков между гражданами Китая и Гонконга. Жители Китая, заключившие брак с жителями Гонконга, могут претендовать на право переселиться в город Гонконг.