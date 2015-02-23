Жена не поздравит Порошенко с 23 февраля

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко договорился с супругой обойтись без поздравлений с Днем защитника Отечества 23 февраля.

На своей странице в соцсети Facebook Порошенко отметил, что в силу привычки жены будут поздравлять мужей 23 февраля: "Тут каждый волен принимать свои решения, но государственно-политической окраски день 23 февраля раз и навсегда лишен".

Он напомнил, что его указом установлена другая дата празднования Дня защитника Украины - 14 октября: "Мы выбрали (день) святого Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября. Наше казачество свято".

Политик сообщил, что жена будет поздравлять его именно 14 октября: "Думаю, что нашему примеру последуют и другие", передает Report со ссылкой на Росбалт.