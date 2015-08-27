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    Завершено строительство самого длинного в мире тоннеля

    Длина Готардского тоннеля составляет 57 км

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Швейцарии завершено техническое оснащение самого протяженного и глубокого железнодорожного тоннеля в мире, сообщает Report со ссылкой на The Daily Mail. 

    Длина Готардского тоннеля составляет 57 км, над некоторыми участками находится до 2,3 км горной породы. Обладатель предыдущего рекорда, японский подземный тоннель Сэйкан, короче почти на 3 км.

    В течение ближайших недель испытатели получат разрешение начать тестирование систем освещения, связи и вентиляции. Испытания должны начаться в октябре.

    Первые пассажирские перевозки запланированы на июнь 2016 года, а регулярное сообщение начнется в декабре.

    Работа над тоннелем началась в 1996 году.

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