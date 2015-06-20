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    ​Запонки президента Грузии проданы на аукционе в помощь пострадавшим от наводнения за $4 тыс.

    По словам бизнесвумен, она купила их в подарок внуку

    Баку. 20 Июня. REPORT.AZ/ В Тбилиси на благотворительном аукционе в помощь пострадавшим от наводнения проданы серебряные запонки президента Грузии Георгия Маргвелашвили.

    Как передает Report, президентские запонки приобрела бизнесмен Нази Аласания, которая при стартовой цене, установленной в $100, приобрела лот за $4 тыс.

    По словам бизнесвумен, она купила их в подарок внуку.

    Праздничный торт, которым должен был завершиться вечер, отправят детям, пострадавшим от стихии.

    По данным грузинского минздрава, в результате наводнения пострадали 457 человек, из них 119 детей.

    Ранее сообщалось, что сотрудники АЗС в Тбилиси нашли очередного потерянного пингвина

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