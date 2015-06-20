​Запонки президента Грузии проданы на аукционе в помощь пострадавшим от наводнения за $4 тыс.

Баку. 20 Июня. REPORT.AZ/ В Тбилиси на благотворительном аукционе в помощь пострадавшим от наводнения проданы серебряные запонки президента Грузии Георгия Маргвелашвили.

Как передает Report, президентские запонки приобрела бизнесмен Нази Аласания, которая при стартовой цене, установленной в $100, приобрела лот за $4 тыс.

По словам бизнесвумен, она купила их в подарок внуку.

Праздничный торт, которым должен был завершиться вечер, отправят детям, пострадавшим от стихии.

По данным грузинского минздрава, в результате наводнения пострадали 457 человек, из них 119 детей.

Ранее сообщалось, что сотрудники АЗС в Тбилиси нашли очередного потерянного пингвина