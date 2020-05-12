Заключенные пытались заразиться коронавирусом ради досрочного освобождения

Заключенные в округе Лос-Анджелес (США) пытались намеренно заразиться коронавирусом, чтобы досрочно выйти из тюрьмы.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на шерифа Алекса Виллануэва.

По словам Виллануэву, на видео с камер наблюдения видно, как в прошлом месяце осужденные в центре содержания Питчесса пили из одной бутылки горячую воду, чтобы поднять температуру, а также передавали друг другу маску.

В настоящий момент неизвестно, был ли на тот момент кто-то из заключенных заражен. Однако спустя неделю коронавирус выявили у 21 осужденного.