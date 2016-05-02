 Наверх
    Закрыть фоторежим

    YouTube тестирует обновленный дизайн сайта

    Кнопка загрузки видео будет заменена иконкой со стрелочкой

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ YouTube пробует новый дизайн.

    Как передает Report, oб этом сообщает портал Android Police.

    Измененный дизайн десктопной версии тестируется среди небольшой группы пользователей, пока команда разработчиков вычищает баги и ждет отрицательного фидбека. Обновленная страничка видеохостинга примерит на себя Material Design от Google.

    Отмечается, что поисковая строка и кнопка меню будут выглядеть точь-в-точь как в других приложениях от Google, а кнопка загрузки видео будет заменена иконкой со стрелочкой. Также в духе Material Design исчезнут линии границ различных полей и появится больше пустого белого пространства.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi