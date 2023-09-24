Японские ученые создали переводчик с куриного языка

Японские ученые на основе искусственного интеллекта создали переводчик с куриного языка.

Японские ученые на основе искусственного интеллекта создали переводчик с куриного языка.

Как передает Report со ссылкой на Business Insider , профессор Адриан Дэвид Чеок использовал специальную технологию "Глубокий эмоциональный анализ". Она позволяет определять эмоции птиц.

Учеными были протестированы 80 кур и петухов. Теперь по "языку" птиц можно определить, испытывают ли они в определенный момент времени восторг, стресс, удовлетворены ли они, голодны или, может быть, боятся чего-то.

"Если мы сможем понять, что чувствуют животные, то сможем создавать для них лучшие условия жизни", - отметил Чеок.

По словам исследователей, в зависимости от породы курицы может меняться и ее "язык".

Отметим, что ранее этот Адриан Дэвид Чеок пытался через смартфон передать поцелуй на расстояние.