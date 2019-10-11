Японская первокурсница получила высший балл по эссе за чистый лист - ФОТО

Японская студентка получила высший балл за сочинение про историю ниндзя, написанное невидимыми чернилами.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, Эйми Хага, первокурсница исторического факультета Университета Миэ, изучающая историю ниндзя, должна была написать эссе о посещении Музея ниндзя в Ига-Уэно. Однако вместо сочинения она сдала преподавателю чистый лист бумаги.

Как отмечает британское издание, это было сочинение, написанное с использованием техники "абуридаси" - письма невидимыми чернилами. Такой техникой пользовались ниндзя - для передачи тайных писем и посланий.

По словам самой студентки, она узнала о приготовлении невидимых чернил еще в детстве из книг. "Я просто надеялась, что никто в нашей группе до такого не додумается", - сказала Э.Хага.

Японка с детства интересовалась культурой и жизнью ниндзя - интерес появился после того, как она посмотрела рассказывающий о ниндзя аниме-сериал Nintama Rantaro.

"Когда профессор сказал, что поставит высокую оценку за творческий подход, я решила, что напишу эссе, которое будет отличаться от работ других студентов", - говорит первокурсница, добавив, что именно тогда ей в голову пришла написать сочинение невидимыми чернилами.

Би-би-ис отмечает, что для того, чтобы прочитать послание, написанное в такой технике, необходимо нагреть бумагу, подержав ее над огнем.

Преподаватель - профессор Юджи Ямада - признался, что сначала очень удивился, увидев чистый лист бумаги с пометкой.

"Я видел доклады, написанные с использованием шифра, но никогда не видел письмо в технике "абуридаси", - признался профессор.