 Наверх

Японская первокурсница получила высший балл по эссе за чистый лист - ФОТО

Японская первокурсница получила высший балл по эссе за чистый лист
​Японская студентка получила высший балл за сочинение про историю ниндзя, написанное невидимыми чернилами

Японская студентка получила высший балл за сочинение про историю ниндзя, написанное невидимыми чернилами.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, Эйми Хага, первокурсница исторического факультета Университета Миэ, изучающая историю ниндзя, должна была написать эссе о посещении Музея ниндзя в Ига-Уэно. Однако вместо сочинения она сдала преподавателю чистый лист бумаги.

Как отмечает британское издание, это было сочинение, написанное с использованием техники "абуридаси" - письма невидимыми чернилами. Такой техникой пользовались ниндзя - для передачи тайных писем и посланий.

По словам самой студентки, она узнала о приготовлении невидимых чернил еще в детстве из книг. "Я просто надеялась, что никто в нашей группе до такого не додумается", - сказала Э.Хага.

Японка с детства интересовалась культурой и жизнью ниндзя - интерес появился после того, как она посмотрела рассказывающий о ниндзя аниме-сериал Nintama Rantaro.

"Когда профессор сказал, что поставит высокую оценку за творческий подход, я решила, что напишу эссе, которое будет отличаться от работ других студентов", - говорит первокурсница, добавив, что именно тогда ей в голову пришла написать сочинение невидимыми чернилами.

Би-би-ис отмечает, что для того, чтобы прочитать послание, написанное в такой технике, необходимо нагреть бумагу, подержав ее над огнем.

Преподаватель - профессор Юджи Ямада - признался, что сначала очень удивился, увидев чистый лист бумаги с пометкой.

"Я видел доклады, написанные с использованием шифра, но никогда не видел письмо в технике "абуридаси", - признался профессор.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!