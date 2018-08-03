Во Франции ввели штраф за непристойности в адрес женщин

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Французский парламент одобрил закон о введении штрафа за непристойности в адрес женщин.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире радиостанции Europe1 сообщила в четверг государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа.

По ее словам, в соответствии с новым законом за домогательства на улице, в том числе устные, будет назначаться штраф в размере от €90 до €750. "Ранее уличные домогательства оставались безнаказанными, с этого момента все поменяется", - заявила Шьяппа.

Как указала чиновница, новые меры последовали в ответ на инцидент, произошедший на прошлой неделе в Париже. Там молодую девушку ударили после того, как она попросила замолчать прохожего, свистевшего ей вслед.