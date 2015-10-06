​Во дворце президента Афганистана найдены человеческие останки

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Два человеческих черепа и другие кости найдены в президентском дворце в Кабуле во время строительных работ.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP.

"Два черепа и человеческие кости были обнаружены в помещении кухни президентского комплекса при проведении строительных работ", - говорится в сообщении.

Президент страны Ашраф Гани Ахмадзай распорядился создать для изучения находки специальную комиссию, состоящую из судмедэкспертов, членов комиссии Афганистана по правам человека и представителей министерства внутренних дел.