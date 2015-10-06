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    ​Во дворце президента Афганистана найдены человеческие останки

    Два человеческих черепа и другие кости найдены во время строительных работ

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Два человеческих черепа и другие кости найдены в президентском дворце в Кабуле во время строительных работ.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP.

    "Два черепа и человеческие кости были обнаружены в помещении кухни президентского комплекса при проведении строительных работ", - говорится в сообщении.

    Президент страны Ашраф Гани Ахмадзай распорядился создать для изучения находки специальную комиссию, состоящую из судмедэкспертов, членов комиссии Афганистана по правам человека и представителей министерства внутренних дел.

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