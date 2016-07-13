​Власти Австрии намерены конфисковать дом, где родился Гитлер

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Австрийские власти намереваются конфисковать расположенный в городе Браунау-ам-Инн дом, где в 1889 году родился Адольф Гитлер, чтобы помешать неонацистам превратить это здание в место паломничества.

Как сообщает Report cо ссылкой на Би-Би-Си, нынешняя владелица дома, местная пенсионерка, наотрез отказалась его продавать.

Австрийское правительство арендует это здание с 1972 года и в настоящее время платит за него 4800 евро в месяц.

Однако в правительстве возникли разногласия по поводу того, что делать с домом дальше.

Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка предлагает снести здание, но есть и те, кто предлагает открыть в нем музей или даже магазин с целью его "деполитизации".

"Решение принимать придется, потому что республика намерена помешать неонацистам превратить этот дом в культовое место, как это бывало в прошлом, когда у него собирались люди и выкрикивали нацистские лозунги. На мой взгляд, дом нужно стереть с лица земли", - заявил министр.

Об истории напоминает только камень у входа, установленный в память о жертвах нацистского режима

Однако вице-канцлер Райнхольд Миттерленер предложил организовать в доме музей, который бы имел историческую и культурную ценность.

По сведениям Центра документации австрийского Сопротивления, собирающего данные о жертвах нацистского режима, дом в Браунау-ам-Инне привлекает к себе все большее число посетителей.

При этом руководитель центра Герхард Баумгартнер считает, снос здания не решит проблемы, так как правые экстремисты просто станут собираться в каком-нибудь месте по соседству - на площади или в парке.

Он предлагает полностью изменить назначение здания, разместив в нем магазин или пожарное депо, "чтобы ни у кого не возникало желания сфотографироваться на его фоне".

В прошлом в этом доме располагались мастерские для инвалидов, но с 2011 он пустует, так как, по словам представителей австрийского МВД, его владелица неоднократно отвергала предложения властей о продаже и даже отказывалась обсуждать будущее здания.

Теперь власти намерены провести процедуру конфискации с компенсацией - аналогичную той, что применяется для сноса домов при строительстве больших объектов инфраструктуры, например, железных дорог.

Для запуска процедуры потребуется специальное обсуждение в парламенте, куда уже направлены соответствующие документы, который должен санкционировать конфискацию.

В случае положительного решения дальнейшую судьбу дома будет определять комиссия в составе 12 членов, куда войдут политики, администраторы, ученые и общественные деятели.

На сегодняшний день единственным указанием на историческое значение здания является установленная у его входа памятная доска с надписью "За мир, свободу и демократию. Нет фашизму. Миллионы павших напоминают нам об этом". Имя Гитлера не упоминается.

Родители Адольфа Гитлера прожили в доме на улице Зальцбургер-форштадт всего несколько недель, а вскоре после его рождения семья переехала в другой район. Когда Гитлеру было три года, семья уехала из Браунау-ам-Инна насовсем.