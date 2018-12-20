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    Путин исполнит мечту тяжело больной девочки и даст ей интервью

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин собирается исполнить мечту тяжело больной девочки: он даст ей интервью, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

    "Одна девочка была на телестудии, она даже захотела взять небольшое интервью у президента. Мы надеемся, что совсем скоро она это интервью возьмет", - сказал Песков, передает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Песков отметил, что исполнение президентом желаний детей не связано с рейтингом, волонтеры просто показали Путину свой проект об исполнении желаний тяжело больных детей. 

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