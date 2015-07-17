 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Японии построили прозрачный бассейн для слонов - ВИДЕО

    Бассейн помогает животным справиться с жаркой погодой

    Баку. 17 Июля. REPORT.AZ/ Японский зоопарк построил для слонов огромный 65-метровый бассейн с прозрачными перегородками.

    Как передает Report, нововведение позволяет туристам понаблюдать за водными процедурами слонов на фоне горы Фудзи, а также благотворно влияет на здоровье самих животных.

    По словам работников зоопарка, после купания довольные питомцы демонстрируют повышенный аппетит и игривость.

    Примечательно, что во время купания слоны полностью ныряют в воду, высовывая наружу лишь хобот для дыхания.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi