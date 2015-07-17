​В Японии построили прозрачный бассейн для слонов - ВИДЕО

Баку. 17 Июля. REPORT.AZ/ Японский зоопарк построил для слонов огромный 65-метровый бассейн с прозрачными перегородками.
Как передает Report, нововведение позволяет туристам понаблюдать за водными процедурами слонов на фоне горы Фудзи, а также благотворно влияет на здоровье самих животных.
По словам работников зоопарка, после купания довольные питомцы демонстрируют повышенный аппетит и игривость.
Примечательно, что во время купания слоны полностью ныряют в воду, высовывая наружу лишь хобот для дыхания.
News DepartmentАвтор новости
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