​В США щетка для мытья авто напала на работника - ВИДЕО

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В штате Луизиана (США) менеджера автомойки намотало на гигантскую вращающуюся щетку.

Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, менеджер автомойки Джош Гуд в городе Слайделл разматывал шланг для полива водой и слишком близко подошел к скруберу, на который его и намотало.

К счастью для него рядом оказался коллега, который и помог остановить вращение Гуда.

«Это было страшно — я был в армии и это было страшнее, чем все, с чем я сталкивался в армии», — заявил Гуд.

Отмечается, что он серьезно не пострадал и отделался легкими травмами.