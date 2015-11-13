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    ​В США щетка для мытья авто напала на работника - ВИДЕО

    «Я был в армии и это было страшнее, чем все, с чем я сталкивался в армии

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В штате Луизиана (США) менеджера автомойки намотало на гигантскую вращающуюся щетку.

    Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, менеджер автомойки Джош Гуд в городе Слайделл разматывал шланг для полива водой и слишком близко подошел к скруберу, на который его и намотало.

    К счастью для него рядом оказался коллега, который и помог остановить вращение Гуда.

    «Это было страшно — я был в армии и это было страшнее, чем все, с чем я сталкивался в армии», — заявил Гуд.

    Отмечается, что он серьезно не пострадал и отделался легкими травмами.

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