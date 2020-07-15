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В США назвали причину смерти звезды сериала  

В США назвали причину смерти звезды сериала   Результаты проведенного вскрытия показали, что смерть звезды сериала "Хор", актрисы Наи Риверы, наступила в результате несчастного случая.
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15 июля 2020 г. 06:27
В США назвали причину смерти звезды сериала  

Результаты проведенного вскрытия показали, что смерть звезды сериала "Хор", актрисы Наи Риверы, наступила в результате несчастного случая.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на пресс-релиз судмедэксперта округа Вентура (штат Калифорния).

"Результаты вскрытия соответствуют (смерти в результате - ред.) утопления, состояние тела соответствует периоду времени, в течение которого она находилась под водой. Вскрытие не выявило травматических повреждений или процессов заболевания", - цитирует телеканал заявление судмедэксперта.

Отмечается, что на данный момент нет оснований полагать, что в смерти актрисы могли сыграть роль алкоголь или наркотики. Тем не менее, образцы будут отправлены на токсикологическое тестирование.

Ранее сообщалось, что в озере Пиру в штате Калифорния было обнаружено тело 33-летней американской актрисы и певицы Наи Риверы, которая на прошлой неделе пропала во время прогулки с сыном. Согласно версии полиции, Ривера смогла спасти сына.

Ривера стала уже третьим человеком, сыгравшим роль в сериале "Хор" и ушедшим из жизни в возрасте около 30 лет. В 2013 году в возрасте 31 года скончался получивший известность благодаря этому сериалу канадский актер Кори Монтейт, а в 2018 году покончил с собой снимавшийся в "Хоре" американский актер Марк Саллинг, которому на тот момент было 35 лет.

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