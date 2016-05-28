В лидера немецкой партии "Левые" бросили тортом - ВИДЕО

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ В одного из лидеров фракции "левых" в немецком парламенте Сару Вагенкнехт бросили тортом, сообщает Report со ссылкой на Der Spiegel.

Инцидент произошел на партийном съезде "левых" в Магдебурге. По данным СМИ, нападавший - активист-антифашист. Сам он описал акцию как "антифашистская инициатива "Торты для человеконенавистников"", сообщает сайт немецкого журнала.

По данным Spiegel, активистов было больше одного, и они распространяли по залу листовки, в которых заявили о "национальным консенсусе" между партиями "Левые" и "Альтернатива для Германии". Обе эти партии, выступающие против засилья мигрантов в Германии, пытаются, по словам активистов, "перевести народный гнев в политические рамки".

Момент нападения запечатлен на видео. Бросивший в Вагенкнехт тортом активист тут же отбежал от нее подальше, после чего его вывел охранник.

После инцидента коллеги Вагенкнехт по партии заслонили своего лидера и помогли ей покинуть помещение.