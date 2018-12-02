В Латвии нашли останки десяти солдат Российской империи

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Останки 10 солдат, предположительно, Русской императорской армии, погибших во время Первой мировой войны, обнаружены во время раскопок в Валгундской волости Латвии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила на своей странице в Facebook в воскресенье депутат сейма Латвии Регина Лочмеле-Лунева, которая принимала участие в раскопках поискового отряда Legenda.

"Первое декабря, минус 11 по Цельсию… Из двух ям, найденных волшебным щупом Владислава Чистякова, подняли 10 солдат Первой мировой, все — Русской императорской армии", — написала Лочмеле-Лунева.

Также во время раскопок были обнаружены боеприпасы, православные кресты и пуговицы. По мнению поисковиков, найденные вещи свидетельствуют о том, что солдаты воевали на стороне Российской империи.