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    В Китае построят крупнейшую в мире "фабрику клонов" домашних животных

    Фабрика займется воспроизведением служебных и декоративных собак, приматов, элитных пород крупного рогатого скота и породистых скакунов

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Крупнейший в мире центр клонирования домашних животных, в который планируется вложить в общей сложности 3 млрд. юаней (470 млн. долларов), планируют построить на севере Китая. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на своем сайте администрация Тяньцзиньской зоны экономического развития, где и будет находиться объект.

    "Фабрика клонов" займется воспроизведением служебных и декоративных собак, приматов, элитных пород крупного рогатого скота, породистых скакунов", - говорится в сообщении.

    Центр клонирования будет построен корпорацией Boyalife Group, занимающейся исследованиями и оказанием услуг с использованием стволовых клеток и методов регенеративной медицины, при участии Медицинского института Пекинского университета, Тяньцзиньского международного института биомедицины и фармацевтики, а также Суамского института биотехнологий (Республика Корея).

    В центре также планируют разместить хранилище генов и музей.

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