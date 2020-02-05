В Китае создают нового робота из-за коронавируса

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Ведущий производитель роботов Китая - компания Siasun - создает робота, который будет заниматься сбором медицинских анализов у лиц с подозрением на пневмонию, вызванную новым коронавирусом, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, робот возьмет на себя часть функций медсестер. Они постоянно подвергают себя повышенному риску при осмотре пациентов, которые с большой вероятностью могут быть заражены пневмонией. Предполагается, что новейшие технологии позволят существенно ускорить и упростить проверку на наличие инфекции.

Проект осуществляется при поддержке Академии наук Китая и нескольких государственных ведомств. Согласно задумке конструкторов, при помощи гибкой механизированной руки робот на дистанционном управлении будет абсолютно безопасно получать образец слюны у пациента.

Ожидается, что такая технология максимально сократит число случаев заражения среди медицинского персонала, борющегося с распространением заражения.