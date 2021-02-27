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В Каннах открылся бесплатный музей подводного искусства

В Каннах открылся бесплатный музей подводного искусства На Лазурном Берегу, в Каннах открылся новый музей подводного искусства.
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27 февраля 2021 г. 08:45
В Каннах открылся бесплатный музей подводного искусства

На Лазурном Берегу, в Каннах открылся новый музей подводного искусства.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Lonely Planet.

Он находится недалеко от острова Сент-Маргерит и состоит из шести скульптур в виде лиц высотой почти два метра. Это "портреты" местных жителей, например, 80-летнего рыбака или девятилетнего ученика начальной школы.

Скульптуры расположены на глубине до трех метров и весят около 12 т каждая.

Британскому подводному художнику Джейсону Декейру Тейлору потребовалось четыре года, чтобы создать эти памятники. Они стали его первой инсталляцией в Средиземном море.

Каждая скульптура сделана с использованием нетоксичного, нейтрального по рН цемента, который не содержит вредных загрязняющих веществ. Эти произведения, по сути, искусственные рифы, где могут жить кораллы, рыбы и ракообразные.

Они были доставлены на место на лодке и установлены водолазами с помощью кранов. Теперь дайверы могут плавать среди них, не платя за вход в музей.

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