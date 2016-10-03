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    В Канаде построено самое высокое в мире деревянное здание

    Здание студенческого общежития имеет 18 этажей и достигает высоты 53 метра

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Канаде завершено строительство самого высокого в мире деревянного дома. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, здание студенческого общежития «Brock Commons» университета Британской Колумбии имеет 18 этажей и достигает высоты 53 метра.

    Здание студенческого общежития – это первое здание из дерева, стали и бетона, высотой более 14 этажей. 

    Строительства общежития обошлось в $51.5 млн., из которых университет профинансировал $47.07. Планируется, что в общежитии сможет жить около 400 студентов. 

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