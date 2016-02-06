​В Калифорнии ищут человека, выигравшего в лотерею $63 млн

Баку. 6 Февраля. REPORT.AZ/ Организаторы лотереи SuperLottoPlus в штате Калифорния не могут дождаться обладателя счастливого билета, дающего право на получение выигрыша в размере $63 млн.

Как передает Report, крайний срок истек в пятницу в 17:00 по времени Тихоокеанского побережья США. Устроители в виде исключения готовы подождать до завершения следующей недели.

"Мы по-прежнему рассматриваем заявки. Полагаю, что этот процесс будет длиться и следующую неделю", - подчеркнул представитель SuperLottoPlus Алекс Траверсо.

Если победитель все-таки не объявится, то весь рекордный в истории Калифорнии выигрыш будет перечислен на нужды школ штата. Счастливый билет был продан 8 августа в сетевом продуктовом магазине 7-Eleven в Лос-Анджелесе.