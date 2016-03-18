​В Испании отдыхающий на пляже случайно нашел кокаин на 4 млн. долларов

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Отдыхающий на пляже испанского острова Форментера нашел три пакета, в которых было более 80 кг кокаина.

Как передает Report со ссылкой на BBC, стоимость находки, по некоторым сообщениям, оценивается в 4,5 млн. долларов.

Местные СМИ сообщают, что к пакетам была прикреплена водонепроницаемая система GPS, по которой контрабандисты собирались отыскать груз.

Местная полиция не сообщает деталей инцидцента, ибо расследованию присвоили тайный статус.