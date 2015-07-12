В Испании люди застряли на аттракционе на высоте 40 метров - ВИДЕО

Баку. 12 Июля. REPORT.AZ/ В испанском городе Баракальдо пожарные с помощью выдвижных лестниц спустили с высоты 40 метров посетителей остановившегося аттракциона.

Как передает Report, об этом пишет El Correo.

На аттракционе в виде 50-метрового столба и подвешенных к направляющим цепям с сиденьями находились 22 человека.

Отмечается, что на аттракционе не сработала система аварийного спуска.

По данным чиновников, все документы у владельцев аттракциона в порядке, причиной аварии могла стать поломка механических частей.