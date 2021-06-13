В Германии рассказали о причинах поражения Третьего рейха СССР

Немецкие журналисты объяснили самоуверенностью провал военной кампании Третьего рейха против СССР.
Как передает Report, об этом пишет газета Die Welt.
По ее данным, Третий рейх проиграл из-за самонадеянности Германии на фоне ранних успехов в начале Второй мировой войны на Западном фронте. По мнению журналистов, вдохновленные успехами блицкригов, нацисты переоценили свои военные силы, что и послужило причиной дальнейшего провала.
Авторы материала также упомянули слова историка Карл-Хайнца Фризера, который в своей книге описывал успехи Германии на Западном фронте в ходе блицкригов, объясняя их "чередой случайностей", а также неправильными действиями командования европейских государств.
В статье указано, что Третий рейх не был готов к военному противостоянию с СССР - экономика страны не была ориентирована на военных нужд. При этом Советский Союз не только во многом превосходил противников в вооружении, но и обладал богатыми ресурсами, добавили журналисты.