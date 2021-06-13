О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Германии рассказали о причинах поражения Третьего рейха СССР

В Германии рассказали о причинах поражения Третьего рейха СССР Немецкие журналисты объяснили самоуверенностью провал военной кампании Третьего рейха против СССР.
Это интересно
13 июня 2021 г. 17:51
В Германии рассказали о причинах поражения Третьего рейха СССР

Немецкие журналисты объяснили самоуверенностью провал военной кампании Третьего рейха против СССР.

Как передает Report, об этом пишет газета Die Welt.

По ее данным, Третий рейх проиграл из-за самонадеянности Германии на фоне ранних успехов в начале Второй мировой войны на Западном фронте. По мнению журналистов, вдохновленные успехами блицкригов, нацисты переоценили свои военные силы, что и послужило причиной дальнейшего провала.

Авторы материала также упомянули слова историка Карл-Хайнца Фризера, который в своей книге описывал успехи Германии на Западном фронте в ходе блицкригов, объясняя их "чередой случайностей", а также неправильными действиями командования европейских государств.

В статье указано, что Третий рейх не был готов к военному противостоянию с СССР - экономика страны не была ориентирована на военных нужд. При этом Советский Союз не только во многом превосходил противников в вооружении, но и обладал богатыми ресурсами, добавили журналисты.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
12 июня 2021 г. 19:10
В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии
ФотоВ США назвали лауреатов Пулитцеровской премии
12 июня 2021 г. 07:56
Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу
11 июня 2021 г. 19:49
Министр культуры ответил на замечание Самира Шарифова
Министр культуры ответил на замечание Самира Шарифова
11 июня 2021 г. 19:27
Ильхам Алиев: Сегодня отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством успешно развиваются
Ильхам Алиев: Сегодня отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством успешно развиваются
11 июня 2021 г. 17:21
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
11 июня 2021 г. 17:09
Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина
Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина
11 июня 2021 г. 16:10
Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05
На сотрудников двух компаний заведено уголовное дело из-за поддельных медсправок на COVID-19
На сотрудников двух компаний заведено уголовное дело из-за поддельных медсправок на COVID-19
11 июня 2021 г. 12:59
В этом году в школах прозвучит Последний звонок - ОФИЦИАЛЬНО
В этом году в школах прозвучит "Последний звонок" - ОФИЦИАЛЬНО
10 июня 2021 г. 20:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi