В Дубае планируют присвоить гостиничные звезды всем жилым зданиям

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Дубае присвоят гостиничные звезды всем жилым зданиям. Об этом сообщает Report со ссылкой на газету National.

По данным издания, эмиратские многоэтажки отныне будут получать от одной до пяти звезд, что должно способствовать улучшению качества обслуживания жильцов и их безопасности.

Муниципалитет, пишет газета, заявил о том, что более 20 тыс. земельных участков и 120 тыс. объектов недвижимости уже прошли соответствующую экспертную оценку. Специалисты посетили все эти места, произвели фотографирование и оценку пожарной безопасности, уровня обслуживания. В связи с этим уже в самое ближайшее время информация об итогах оценки рынка недвижимости эмирата Дубай станет достоянием общественности.