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    ​В Ашхабаде установили позолоченную статую президента - ФОТО

    Высота скульптуры достигает 21 м

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ 25 мая в Ашхабаде на праздновании в честь Дня города прошло торжество, приуроченное к открытию статуи главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

    Как передает Report, было решено назвать памятник "Аркадаг бинасы" ("Монумент Аркадаг"). Аркадаг обозначает на туркменском "покровитель" или "опора".

    Лидер туркменского народа представлен в традиционной национальной одежде на ахалтекинском скакуне с высоко поднятой правой рукой.

    Высота скульптуры достигает 21 м, мраморный постамент занимает 15 м, а остальные 6 м - непосредственно статуя президента, которую создали из бронзы и покрыли сверху сусальным золотом в 24 карата.

    Автор изваяния  - народный художник и известный скульптор Туркменистана Сарагт Бабаев.

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