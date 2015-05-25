​В Ашхабаде установили позолоченную статую президента - ФОТО

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ 25 мая в Ашхабаде на праздновании в честь Дня города прошло торжество, приуроченное к открытию статуи главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Как передает Report, было решено назвать памятник "Аркадаг бинасы" ("Монумент Аркадаг"). Аркадаг обозначает на туркменском "покровитель" или "опора".

Лидер туркменского народа представлен в традиционной национальной одежде на ахалтекинском скакуне с высоко поднятой правой рукой.

Высота скульптуры достигает 21 м, мраморный постамент занимает 15 м, а остальные 6 м - непосредственно статуя президента, которую создали из бронзы и покрыли сверху сусальным золотом в 24 карата.

Автор изваяния - народный художник и известный скульптор Туркменистана Сарагт Бабаев.