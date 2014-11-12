​В Аргентине приготовили 50-метровую пиццу

Как сообщает Report со ссылкой на Agronews, вдоль улицы Корриентес были установлены столы, на которых повара, работающие в близлежащих пиццериях, на протяжении нескольких часов готовили столь необычное блюдо.
А бразильские повара приготовили 50-метровую пиццу, которую смогли отведать жители и гости столицы. Для приготовления гигантской пиццы потребовалась огромная печь, а также 8 поваров, 7 ассистентов, 100 добровольцев, 100 кг приготовленного вручную теста, 50 кг Моцареллы, 24 кг помидоров, 13 кг оливок и приправы. Все желающие могли купить кусочек пиццы за 5 аргентинских песо (чуть менее 0,5$).
News DepartmentАвтор новости
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