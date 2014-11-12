​В Аргентине приготовили 50-метровую пиццу

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Буэнос-Айресе (Аргентина) прошла «вкусная» благотворительная акция, средства от которой пошли на поддержку больных синдромом Дауна.

Как сообщает Report со ссылкой на Agronews, вдоль улицы Корриентес были установлены столы, на которых повара, работающие в близлежащих пиццериях, на протяжении нескольких часов готовили столь необычное блюдо.

А бразильские повара приготовили 50-метровую пиццу, которую смогли отведать жители и гости столицы. Для приготовления гигантской пиццы потребовалась огромная печь, а также 8 поваров, 7 ассистентов, 100 добровольцев, 100 кг приготовленного вручную теста, 50 кг Моцареллы, 24 кг помидоров, 13 кг оливок и приправы. Все желающие могли купить кусочек пиццы за 5 аргентинских песо (чуть менее 0,5$).