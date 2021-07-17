Установлен первый в мире стальной мост, распечатанный на 3D-принтере

В столице Нидерландов появился еще один объект притяжения для туристов, который собирает возле себя не только гостей Амстердама, но и местных жителей.

В столице Нидерландов появился еще один объект притяжения для туристов, который собирает возле себя не только гостей Амстердама, но и местных жителей.

Как передает Report со ссылкой на AS , речь идет о первом в мире мосте, распечатанном на 3D-принтере.

Изготовленная из нержавеющей стали конструкция причудливой формы была напечатана при помощи принтера и установлена на одном из каналов города. Уточняется, что на сборку и установку моста длиной 12,2 метра и шириной 6,3 метра ушло шесть месяцев.

"Мы использовали газ и стандартную сварочную проволоку. Используя накопленный опыт о сварке, мы создали мост при помощи технологии, которая проста в использовании и уже применяется в большинстве промышленных компаний", - рассказал генеральный директор компании MX3D Гийс ван дер Фельден.

Он также добавил, что процесс создания моста при помощи 3D-принтера не потребовал дополнительных компетенций, помимо навыков сварщика.

Преимуществом нового моста назвали возможность впоследствии ремонтировать его как конструктор, заменяя необходимые части на новые. Кроме того, мост оснащен датчиками, которые измеряют такие параметры, как напряжение, нагрузка или даже качество воздуха вблизи моста.