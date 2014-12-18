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    Ученые: за четверть века жизнь удлинилась на шесть лет

    Показатели детской смертности также сильно сократились

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Исследователи утверждают, что с 1990 года средняя продолжительность человеческой жизни в мире увеличилась на шесть лет.

    Результаты исследований опубликованы в медицинском издании Lancet, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    Авторы особенно отмечают снижение смертности в результате онкологических заболеваний и болезней сердца в развитых странах, а также уменьшение числа умерших в результате малярии, диареи и туберкулеза - в развивающихся.

    Исключением являются африканские страны к югу от Сахары - там в результате распространения ВИЧ/СПИДа продолжительность жизни за тот же период уменьшилась на пять лет.

    В статье также говорится, что, хотя показатели детской смертности (в возрасте до пяти лет) также сильно сократились, почти два миллиона детей ежегодно умирают от малярии, диареи и респираторных инфекций.

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