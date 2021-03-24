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Ученые выяснили, почему человеческий мозг больше обезьяньего

Ученые выяснили, почему человеческий мозг больше обезьяньего Человек превосходит шимпанзе и других обезьян по размеру мозга и количеству нейронов из-за различий в характере работы гена ZEB2 и других участков ДНК, которые управляют трансформациями стволовых клеток нервной системы.
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24 марта 2021 г. 20:20
Ученые выяснили, почему человеческий мозг больше обезьяньего

Человек превосходит шимпанзе и других обезьян по размеру мозга и количеству нейронов из-за различий в характере работы гена ZEB2 и других участков ДНК, которые управляют трансформациями стволовых клеток нервной системы.

Как передает Report, к такому выводу пришли британские биологи, статью которых опубликовал научный журнал Cell.

Геномы человека и шимпанзе совпадают на 99 процентов, однако их нервные системы развиваются совершенно по-разному и в старости страдают от разных проблем. В частности, мозг человека заметно крупнее: в нем примерно в три раза больше нейронов, чем у высших приматов, несмотря на почти идентичное устройство генов, которые управляют его ростом.

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