Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу

Биологи изучили в лабораторных условиях способность коронавируса инфицировать клетки дыхательных путей различных животных. Оказалось, что SARS-CoV-2 заражает только обезьян и представителей семейства кошачьих. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости

Биологи изучили в лабораторных условиях способность коронавируса инфицировать клетки дыхательных путей различных животных. Оказалось, что SARS-CoV-2 заражает только обезьян и представителей семейства кошачьих. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты исследования опубликованы в журнале Emerging Infectious Diseases.

За время пандемии COVID-19 появились сообщения о передаче вируса SARS-CoV-2 от человека к животным. Речь шла о домашних питомцах — собаках и кошках, обитателях зоопарков — львах, тиграх, пумах, леопардах и гориллах, а также о норках, содержащихся на фермах. Однако до сих пор до конца точно не известно, каким видам животным передается от человека коронавирус, а каким нет.

Так как по понятным причинам, провести прямые испытания на животных нельзя, исследователи из швейцарского Института инфекционных заболеваний и Института вирусологии и иммунологии при Бернском университете вместе с коллегами из Германии и Коста-Рики предложили провести эксперимент безопасным для животных способом.

В лабораторных условиях ученые инфицировали клетки вирусом SARS-CoV-2 и в чашках Петри отслеживали кинетику его репликации. Результаты показали, что коронавирус эффективно инфицировал только респираторные клетки кошек и обезьян. Правда, при проведении полногеномного секвенирования исследователи не обнаружили явных признаков нуклеотидных переходов, необходимых для полноценного развития у животных коронавирусной инфекции.

Тем не менее, ученые призывают к введению особого контроля за состоянием этих двух групп животных, как наиболее уязвимых для инфекции SARS-CoV-2.