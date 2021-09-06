Ученые разработали роботов-червей

Ученые из Шотландии создали роботов, основанных на механике движения ленточных червей. Разработка инженеров из Университета Глазго сможет применяться в протезировании, спасательных операциях и промышленности.

Ученые из Шотландии создали роботов, основанных на механике движения ленточных червей. Разработка инженеров из Университета Глазго сможет применяться в протезировании, спасательных операциях и промышленности.

Как передает Report, об этом сообщает газета Evening Standart .

Авторы разработки отмечают, что роботизированные черви могут растягиваться, увеличивая длину корпуса в девять раз. Также роботы-черви способны двигаться, основываясь на собственной форме проприоцепции - ощущения относительного положения тела и движений у живых организмов. Это чувство, к примеру, позволяет дождевым червям ориентироваться в пространстве.

Характеристики роботов-червей позволят им проникать в труднодоступные места, куда "традиционные" роботы не смогут попасть. Создатели робота-червя предполагают, что их разработка ляжет в основу нового поколения роботов, которые смогут автономно исследовать труднодоступные области. К примеру, они смогут применяться для поиска полезных ископаемых и в спасательных операциях - для поиска выживших в завалах.