Ученые рассказали почему Twitter может быть угрозой всему миру

Ученые Королевского колледжа в Лондоне провели исследование того, как публикации политиков в Twitter могут влиять на развитие кризисных ситуаций

Ученые Королевского колледжа в Лондоне провели исследование того, как публикации политиков в Twitter могут влиять на развитие кризисных ситуаций.

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", авторы доклада приводят примеры твитов Дональда Трампа и утверждают, что запугивания "ядерной кнопкой" и "тяжелыми ударами" и даже двусмысленные посты в соцсети способны привести к серьезным последствиям на мировой арене.

Twitter — слишком удобный инструмент распространения информации и влияния на настроения, а его активное использование политиками и дипломатами может стать угрозой стабильности в мире. Так считают ученые Королевского колледжа в Лондоне, отмечающие, что в кризисных ситуациях неаккуратные высказывания в Twitter могут иметь очень серьезные последствия.

Авторы отмечают, что дипломатия — это всегда умение управлять кризисными ситуациями, сводя риски их возникновения и усугубления к минимуму. Но Twitter — уникальный инструмент, для которого характерны скорость, неформальность и открытость.

В заключении ученые из Королевского колледжа в Лондоне отмечают, что сам по себе твит вряд ли способен стать причиной серьезного дипломатического кризиса. Он может только накалить уже тяжелую обстановку либо, напротив, служить снятию напряжения в ходе нарастающего конфликта.