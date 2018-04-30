Ученые обвинили мясо в ранней смерти людей

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере треть ранних смертей можно было бы избежать, если бы люди отказались от мяса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, с таким заявлением выступил профессор в области эпидемиологии и питания медицинской школы Гарвардского университета Уолтер Уиллет.

По его словам, здоровое питание должно быть основано на растительной пище, при этом полностью отказываться от мяса совсем не обязательно. Здоровое питание снижает риск "практически всего", уверен профессор.

Похожего мнения придерживается и доктор Нил Барнард, президент Комитета ответственной медицины.

"Думаю, люди считают, что здоровое питание оказывает на них скромный эффект, а вегетарианская диета просто помогает немного сбросить вес. Но когда такие диеты правильно составлены, они могут быть очень сильнодействующими", — цитирует его РИА Новости.