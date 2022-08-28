Ученые обнаружили вблизи Земли потенциально обитаемую экзопланету

На этой неделе ученые объявили об открытии близлежащей "суперземли", которая потенциально может быть обитаемой, назвав ее "водным миром".

На этой неделе ученые объявили об открытии близлежащей "суперземли", которая потенциально может быть обитаемой, назвав ее "водным миром".

Об этом сообщает Report со ссылкой на CBS News.

Команда под руководством Монреальского университета использовала наблюдения со спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), а также с наземных телескопов, чтобы обнаружить экзопланету, описанную как потенциально каменистую, как Земля, но крупнее. Экзопланета, получившая название TOI-1452 b, вращается вокруг красного карлика примерно в 100 световых годах от нашей планеты, которая, по словам ученых, находится "довольно близко".

Ученые давно предполагают существование других планет-океанов, но это трудно подтвердить. TOI-1452 b примерно на 70 процентов больше Земли и примерно в пять раз массивнее, что согласуется с наличием очень глубокого океана, но для подтверждения необходимы дальнейшие исследования.

НАСА говорит, что планета также может быть гигантской скалой с небольшой атмосферой или без нее, или даже скалистой планетой с атмосферой из водорода или гелия.

Несмотря на близость орбиты, он находится в "обитаемой зоне", а это значит, что на его поверхности может быть вода.

Если подтвердится, что эта "единственная в своем роде" экзопланета является водным миром, ее океан будет значительно глубже, чем земной. Хотя наша планета на 70 процентов состоит из воды, океаны составляют менее 1 процента массы планеты, в то время как вода на TOI-1452 b может составлять до 30 процентов ее массы, согласно одной из моделей.