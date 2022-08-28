О нас

Ученые обнаружили вблизи Земли потенциально обитаемую экзопланету

Ученые обнаружили вблизи Земли потенциально обитаемую экзопланету На этой неделе ученые объявили об открытии близлежащей "суперземли", которая потенциально может быть обитаемой, назвав ее "водным миром".
Это интересно
28 августа 2022 г. 07:15
Ученые обнаружили вблизи Земли потенциально обитаемую экзопланету

На этой неделе ученые объявили об открытии близлежащей "суперземли", которая потенциально может быть обитаемой, назвав ее "водным миром".

Об этом сообщает Report со ссылкой на CBS News.

Команда под руководством Монреальского университета использовала наблюдения со спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), а также с наземных телескопов, чтобы обнаружить экзопланету, описанную как потенциально каменистую, как Земля, но крупнее. Экзопланета, получившая название TOI-1452 b, вращается вокруг красного карлика примерно в 100 световых годах от нашей планеты, которая, по словам ученых, находится "довольно близко".

Ученые давно предполагают существование других планет-океанов, но это трудно подтвердить. TOI-1452 b примерно на 70 процентов больше Земли и примерно в пять раз массивнее, что согласуется с наличием очень глубокого океана, но для подтверждения необходимы дальнейшие исследования.

НАСА говорит, что планета также может быть гигантской скалой с небольшой атмосферой или без нее, или даже скалистой планетой с атмосферой из водорода или гелия.

Несмотря на близость орбиты, он находится в "обитаемой зоне", а это значит, что на его поверхности может быть вода.

Если подтвердится, что эта "единственная в своем роде" экзопланета является водным миром, ее океан будет значительно глубже, чем земной. Хотя наша планета на 70 процентов состоит из воды, океаны составляют менее 1 процента массы планеты, в то время как вода на TOI-1452 b может составлять до 30 процентов ее массы, согласно одной из моделей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Азербайджан окажет помощь Пакистану в размере 2 млн долларов
Азербайджан окажет помощь Пакистану в размере 2 млн долларов
27 августа 2022 г. 16:28
Обнародована повестка предстоящей встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе
Обнародована повестка предстоящей встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе
27 августа 2022 г. 12:59
Новые видеокадры вступления подразделений Азербайджанской армии в город Лачын, сёла Забух и Сус
ФотоНовые видеокадры вступления подразделений Азербайджанской армии в город Лачын, сёла Забух и Сус
26 августа 2022 г. 20:05
Президент Грузии поздравила Мехрибан Алиеву
Президент Грузии поздравила Мехрибан Алиеву
26 августа 2022 г. 18:48
Мехрибан Алиева приняла участие в открытии здания средней школы и детского сада-яслей в Баку
ФотоМехрибан Алиева приняла участие в открытии здания средней школы и детского сада-яслей в Баку
26 августа 2022 г. 17:22
Кадры прибытия Азербайджанской армии в Лачын
Кадры прибытия Азербайджанской армии в Лачын
26 августа 2022 г. 13:58
Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян
Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян
26 августа 2022 г. 13:30
В Лачыне поднят Государственный флаг Азербайджана
В Лачыне поднят Государственный флаг Азербайджана
26 августа 2022 г. 12:41
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
ФотоСегодня день рождения Мехрибан Алиевой
26 августа 2022 г. 00:00
ГРАФИК приема граждан в центральных органах исполнительной власти районов
ГРАФИК приема граждан в центральных органах исполнительной власти районов
25 августа 2022 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi