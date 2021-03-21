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Ученые назвали собак опасными для человечества

Ученые назвали собак опасными для человечества Собаки отрицательно влияют на окружающую среду, потому что они потребляют много мяса
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21 марта 2021 г. 19:26
Ученые назвали собак опасными для человечества

Собаки отрицательно влияют на окружающую среду, потому что они потребляют много мяса.

Как передает Report со ссылкой на L'Express, ученый из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин выяснил, 25-30% ущерба окружающей среды в США связываются с мясом, потребляемым 160 миллионами собак и кошек. Ученый подсчитал, что животные выбрасывают 64 миллионов тонн СО2. Это сравнимо с ежегодными выхлопами 13 миллионов машин.

В то же время профессор Пим Мартенс из Маастрихтского университета подчеркнул, что углеродный след от домашних животных зависит от того, где они живут.

"Средняя собака за всю свою жизнь выделяет от 4,2 до 17 тонн CO2, если она живет в Нидерландах, от 3,7 до 19,1 тонны - в Китае и только от 1,5 до 9,9 тонны - в Японии", - сказал Мартенс.

А специалист по питанию животных в Университете Иллинойса Келли Суонсон назвала эти цифры несколько преувеличенными. Она отметила, что большинство собак и кошек питаются кормом, производимым из субпродуктов пищевой промышленности.

Эксперты призвали людей не перекармливать питомцев, чтобы снизить вред для природы.

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