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    Ученые назвали самые грязные предметы в аэропортах

    © Dambrovsky Tour

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Пластиковые ящики, предназначенные для того, чтобы пассажиры складывали в них ручную кладь при прохождении предполетного досмотра, оказались самыми грязными предметами в аэропортах.

    Как передает Report, об этом пишет The Sun.

    По словам специалистов по пандемии из Ноттингемского университета, исследовавших аэропорт Вантаа в Хельсинки, в этих ящиках находится самая высокая концентрация вирусов, в том числе простуды и гриппа.

    Бактерии, которые могли вызвать болезнь, также были обнаружены на поверхности платежных терминалов в магазинах, в пунктах паспортного досмотра и в детских комнатах. При этом на поверхностях в туалетах не было найдено практически никаких вирусов.

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