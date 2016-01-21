Учёные нашли в Солнечной системе ещё одну планету

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Учёные Калифорнийского технологического института Майкл Браун и Константин Батыгин пришли к заключению, что в Солнечной системе, вероятно, существует девятая планета, масса которой в 10 раз превышает массу Земли. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по мнению исследователей, планета расположена от Земли приблизительно в 20 раз дальше, чем орбита Нептуна.

Учёные отнесли планету к газовому гиганту, который мог быть выброшен в "дальний космос" на периферию Солнечной системы, а причина тому - гравитационные силы Юпитера и Сатурна.

Авторы исследования предполагают, что в течение ближайших пяти лет астрономы смогут увидеть "новую" планету с помощью телескопа, однако современная оптическая техника не позволяет сделать этого.