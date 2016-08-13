​Ученые NASA обнаружили две карликовые галактики

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Исследователи NASA обнаружили две карликовые галактики, переместившиеся из зоны космической пустоты в область межгалактического газа.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Астрономы обнаружили от 30 до 50 сгустков, которые, по мнению ученых, могут являться галактиками. Большинство из них представляются скоплением водорода. Для дальнейшего изучения астрономы выбрали 15 аномалий, в числе которых были названы "Рыбы А и Б" (Pisces A and B). Они находятся приблизительно в 19 и 30 млн. световых лет от Земли. Каждая из галактик содержит от 20 до 30 голубых звезд. Это доказывает, что галактики очень молодые, а их возраст оценивается менее чем в 100 млн. лет.

Наблюдения по телескопу "Хаббл" показывают, что галактики под названием "Рыбы А и Б" большую часть своего существования провели в пустом пространстве, свободном от скоплений галактик и звезд. Обнаруженные галактики состоят, по подсчетам исследователей, всего лишь из 10 млн. звезд.

Под действием гравитации они переместились в область скопления межгалактического газа. Процесс рождения звезд в подобных областях может быть запущен под воздействием газа. Однако "Рыбы" долгое время находились в области космической пустоты, которая могла замедлить процесс их эволюции, отмечают ученые. Кроме того, галактики достаточно малы по сравнению со звездообразующими галактиками. Они являются своего рода строительными блоками, с помощью которых несколько миллиардов лет назад сформировались крупные галактические системы. Процесс образования звезд может замедлиться, если они станут спутниками какой-либо крупной галактики, отмечается в сообщении.