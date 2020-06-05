Ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин

У лысых мужчин коронавирус чаще вызывает тяжелые последствия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил профессор университета Брауна Карлос Вамбьер.

"Мы действительно считаем, что облысение является признаком сурового протекания болезни", - заявил он.

В ходе исследования группа ученых под его руководством выяснила, что мужские гормоны-андрогены способствуют подавлению вируса. Именно их нехватка зачастую провоцирует облысение.

При этом статистическая связь настолько сильна, что ученые называют его "признаком Габрина" в честь первого врача, умершего от COVID-19 в США, Фрэнка Габрина, который также был лысым.

В связи с этим ученые рассматривают возможность применения гормональной терапии для борьбы с заболеванием, однако ее эффективность еще вызывает вопросы.