У берегов Сальвадора зафиксирована массовая гибель морских черепах

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Массовая гибель морских черепах произошла у побережья Сальвадора. Об этом сообщает Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов страны.

Как сообщает Report, по данным ведомства, примерно в 13 км от берега были обнаружены порядка 400 мертвых пресмыкающихся. Причины их гибели неизвестны. Сотрудники министерства направили образцы тканей животных на экспертизу. По предварительным данным, рептилии могли отравиться ядовитыми водорослями.