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    У берегов Сальвадора зафиксирована массовая гибель морских черепах

    Причины их гибели неизвестны

    Баку.  3 ноября. REPORT.AZ/ Массовая гибель морских черепах произошла у побережья Сальвадора. Об этом сообщает Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов страны.

    Как сообщает Report, по данным ведомства, примерно в 13 км от берега были обнаружены порядка 400 мертвых пресмыкающихся. Причины их гибели неизвестны. Сотрудники министерства направили образцы тканей животных на экспертизу. По предварительным данным, рептилии могли отравиться ядовитыми водорослями.

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