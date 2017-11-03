У берегов Сальвадора зафиксирована массовая гибель морских черепах

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Массовая гибель морских черепах произошла у побережья Сальвадора. Об этом сообщает Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов страны.
Как сообщает Report, по данным ведомства, примерно в 13 км от берега были обнаружены порядка 400 мертвых пресмыкающихся. Причины их гибели неизвестны. Сотрудники министерства направили образцы тканей животных на экспертизу. По предварительным данным, рептилии могли отравиться ядовитыми водорослями.
News DepartmentАвтор новости
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