Toyota инвестирует около 400 млн долларов в развитие технологий производства летающих такси

Крупнейшая японская автомобильная корпорация Toyota инвестирует $394 млн в американскую компанию Joby Aviation, которая занимается разработкой и производством летающих транспортных средств для их использования в качестве такси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении японского концерна.

"Воздушные перевозки были долгосрочной целью Toyota. Пока мы продолжаем нашу работу в автомобильном бизнесе, нынешнее соглашение позволяет нам устремить взгляд в небо. Мы намерены решать задачу авиаперевозок вместе с Joby и развить потенциал для преобразований в сфере транспорта", - отметил президент Toyota Акио Тоеда.

Обе компании намерены развивать технологии летающих такси с целью дальнейшего массового производства. О более конкретных планах сотрудничества стороны объявят позднее. Отмечается, что они вместе могут заняться разработкой нового прототипа летающего такси.

В настоящее время Joby Aviation уже располагает моделью S4 с шестью роторами и электрическим двигателем. Это транспортное средство способно перевозить четырех пассажиров на расстояние около 200 км. Также компания занимается разработкой нового 12-роторного такси.