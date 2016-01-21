The Guardian: верховный муфтий Саудовской Аравии запретил шахматы

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Верховный муфтий Саудовской Аравии Абдуль-Азиз ибн Абдуллах Аль аш-Шейх в эфире телевизионного шоу запретил гражданам страны играть в шахматы, заявив, что эта игра противоречит исламу. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, пишет The Guardian,

"Шахматы включены в перечень азартных игр, являются пустой тратой времени и денег, а также являются поводом для ненависти и вражды между игроками", — сказал аш-Шейх.

Также верховный муфтий страны подчеркнул, что Коран запрещает употребление спиртных напитков, участие в азартных играх, идолопоклонничество и гадания.

The Guardian также отмечает, что шахматы некоторое время были запрещены и в Иране после Исламской революции 1979 года. Однако в настоящее время игра реабилитирована, а в Иране существует активная конфедерация по этому виду спорта.

Издание отмечает, что мусульманские проповедники, как правило, не запрещают играть в шахматы, если это "не отвлекает человека от выполнения ежедневных молитв", однако совершение ставок при игре в шахматы находится под строгим запретом.